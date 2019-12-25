Стало известно, сколько денег россияне тратят на еду

У 16% россиян на еду уходит почти весь заработок.

Аналитический центр Университета "Синергия" провел опрос и выяснил, сколько россияне ежемесячно тратят на еду. Так, более 60% на еду тратят примерно 60,4% своего ежемесячного дохода. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на материалы исследования.

Почти весь доход тратят на продукты около 16% россиян, а у 14,8% россиян на это уходит треть дохода. Не более пятой части своих доходов отдают за продукты 8,8% респондентов.

Так, 96,3% россиян заметили рост цен на продукты в последние месяцы. Опрошенные отметили, что больше всего подорожало мясо, растительное масло, молочные продукты, а также овощи с фруктами.

При этом 77,1% опрошенных считают, что цены будут расти и дальше, еще 21,5% считают, что стоимость продуктов не изменится. А вот 1,4% россиян думаю, что скоро стоит ожидать снижения цен на продукты.

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