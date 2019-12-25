Жителей юга Петербурга душит резкий запах гари по ночам

Источником зловоний может быть завод "Орими".

Жители Уткиной Заводи, Кудрово и Рыбацкого не могут спать из-за удушающего запаха гари, появляющегося по ночам. По мнению горожан, источником зловоний может быть завод "Орими". Об этом пишет "Фонтанка".

В свою очередь производитель чая и кофе "Орими" утверждает, что жалобы на запах являются информационной атакой. Контролирующие органы не обнаружили в воздухе никаких вредных веществ, а запах – это субъективное понятие, считают они. На заводе добавили, что новое оборудование не дает шанса распространяться каким-либо запахам.

Ранее активисты прошли по Мурино в противогазах в знак протеста против местного кофезавода.

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