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Жителей юга Петербурга душит резкий запах гари по ночам
Сегодня, 7:24
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Жителей юга Петербурга душит резкий запах гари по ночам

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Источником зловоний может быть завод "Орими".

Жители Уткиной Заводи, Кудрово и Рыбацкого не могут спать из-за удушающего запаха гари, появляющегося по ночам. По мнению горожан, источником зловоний может быть завод "Орими". Об этом пишет "Фонтанка".

В свою очередь производитель чая и кофе "Орими" утверждает, что жалобы на запах являются информационной атакой. Контролирующие органы не обнаружили в воздухе никаких вредных веществ, а запах – это субъективное понятие, считают они. На заводе добавили, что новое оборудование не дает шанса распространяться каким-либо запахам.

Ранее активисты прошли по Мурино в противогазах в знак протеста против местного кофезавода.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Call Me

 

Теги: жалобы, запах гари
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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