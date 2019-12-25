Активисты прошли по Мурино в противогазах в знак протеста против местного кофезавода

Жители Мурино надели противогазы на прогулку, чтобы привлечь внимание к запаху с кофейного производства.

В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области местные жители провели символическую акцию, прогулявшись по улицам в противогазах. Таким образом активисты уже не в первый раз решили привлечь внимание к проблеме, связанной с местным производителем кофе "Фаворит", завод которого портит воздух, придавая ему запах обожженного кофе и цикория - очень похожего на сгоревшую кашу. По словам местных жителей, от этой горечи в воздухе слезятся глаза и першит в горле.

К решению проблемы "Фаворита" ранее привлекали и местную администрацию, и отделение партии "Родина", обращались к губернаторам Санкт-Петербурга и Ленинградской области сразу. Сообщается, что руководство кофезавода установило воздушные фильтры, однако, к существенным изменениям это не привело - в своем Instagram компания объяснила это тем, что установка еще не заработала в полном объеме и объяснила огромное количество жалоб происками конкурентов.

После утверждения, что никаких официальных жалоб на имя компании не поступало, в комментариях нашлось большое количество поделиться своими жалобами напрямую.

Между тем, жильцы ЖК "Солнечный город" пожаловались на неприятный запах от Юго-Западных очистных сооружений.

Фото: Родина на Неве / ВКонтакте