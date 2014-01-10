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Жителей ЖК "Солнечный город" раздражает запах вони
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Жителей ЖК "Солнечный город" раздражает запах вони

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Они пожаловались на проблему губернатору Петербурга. В комитете по энергетике и инженерному обеспечению порекомендовали обратиться в Роскомнадзор.

Владельцы квартир в ЖК "Солнечный город" обратились к Александру Беглову по поводу неприятного запаха в пределах квартала. Ответ из Смольного пришел на следующий день. В администрации города петербуржцам посоветовали обратиться в Роскомнадзор. Об этом сообщили "Невские новости".

Местные отметили, что вонь поднимается не первое лето. По их мнению, причиной тому стали Юго-Западные очистные сооружения. Однако в комитете по энергетике и инженерному обеспечению считают, что источником неприятных запахов может быть ферма ЗАО "Предпортовый", где разводят круный рогатый скот. Здесь в летние месяцы занимаются вывозом навоза на поля. 

Ранее на Piter.tv сообщили, как новостройки вытесняют Большую Каменку. 

Фото: pixabay

Теги: беглов, жалобы петербуржцев, запах канализации, запахи в петербурге, красносельский район
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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