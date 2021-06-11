Деревня с видом на Лахту: как новостройки вытесняют Большую Каменку

Большая Каменка – сохранившийся исторический поселок в Приморском районе Петербурга. Уникальное место, где мегаполис еще не успел поглотить деревню. Мы приехали узнать, как сельская жизнь соседствует с разрастающимися ЖК и хотят ли жители переехать в город.

Каменка – исторический район на севере Петербурга с сохранившимися деревянными домами. Деревня упоминается в архивных документах с 1500 года, в XIX веке земля считалась образцовой: здесь активно развивалось земледелие и животноводство. Сейчас в Каменке нет ни одной коровы, вокруг поселка разрастается новый жилой массив – город активно вытесняет деревню.

Каменка была основана немецкими колонистами в 1865 году. В деревне было развито сельское хозяйство, построена булыжная дорога и лютеранская кирха. В 1931 году немцев начали раскулачивать и активно переселять в Сибирь. Но в наше время еще можно найти следы основателей этой деревни.

Недалеко от Каменки можно увидеть заброшенное кладбище, где сохранились немецкие могилы. Бесхозным выглядит не только захоронения, но и большая часть деревни. Многие дома разрушились и опустели, у дороги образовалась свалка. Сложно поверить, что эта территория – часть Петербурга.

Приморский район – желанное место для застройщиков, в том числе из-за видовых квартир. Официальной информации о грядущей застройке Каменки нет: в администрации района и в Комитете по градостроительству ответили, что это не входит в их компетенции. Жители Каменки уверены, что со временем деревню полностью снесут.

Людмила Васильевна живет в Каменке уже 70 лет. Здесь же проживает ее сын и внук – все они любят деревню и не хотят переезжать в город. Люди, у которых деревянные дома сохранились в хорошем состоянии, не хотят их терять.

Однако не все жители Каменки разделяют это мнение. Баба Зина в свои 85 лет живет фактически на улице, ее дом признали аварийным, и она купила себе за 15 тысяч рублей этот небольшой вагончик, который сложно назвать жильем. Но даже отсюда ее выгоняют – будка стоит на чужой земле.

После обращения в администрацию Санкт-Петербурга к бабе Зине приехали соцработники, посмотрели на ее условия и предложили переехать в социальный дом с удобствами, но она отказалась покидать деревню и свое хозяйство.

Большой город находится всего в двух километрах от этого вагончика, но кажется, что между ними целая пропасть. К деревне уже подбирается очередная стройка – новые жилые комплексы практически соединились с Каменкой. Ближайшие соседи ЖК "Чистое небо" буквально чувствуют запах деревни около своих домов.

Новая Каменка — самое популярное место в Приморском районе, здесь строят более 60 процентов новых домов и продают около 12 тысяч квартир в год. Вокруг деревни уже построили несколько ЖК: Чистое небо, Полис на Комендантском, Ultra City, New Time и На Королева.

Объектов инфраструктуры в новом микрорайоне действительно не хватает, но нельзя сказать, что здесь совсем их нет. Например, у ЖК Чистое небо построили два детских сада, школу, спортивную площадку и даже площадь с фонтаном. За место для отдыха жителям пришлось бороться с застройщиком.

В будущем жилой комплекс планирует только разрастаться, за два года застройщик сдаст как минимум еще восемь корпусов, а это значит, что в микрорайон переедут еще несколько тысяч жителей. Но вот дороги в жилом квартале не рассчитаны на такое количество автомобилей.

Если жилые комплексы продлят до деревни, то машин станет еще больше, а зеленые территории в районе значительно уменьшатся. Однотипная многоэтажная застройка кардинально изменит облик района, и поселок Каменка навсегда останется в прошлом. Остается надеяться, что все жители деревни получат достойное жилье.

Скорее всего, на месте Большой Каменки в ближайшем будущем появится такой же жилой массив – российские деревни уступают место новостройкам. При этом важно не просто сохранить аутентичность и историческое название Каменки, но и учесть в первую очередь интересы жителей, а не застройщиков.

Фото и видео: Piter.TV

Полина Нечаева, Глеб Мазур