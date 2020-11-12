SANA: США перевезли 40 боевиков из тюрем на свою базу в Сирии

Местные СМИ рассказали о планах американцев в регионе Эль-Хасеке.

SANA: США перевезли 40 боевиков ИГ*(запрещенная в РФ террористическая организация) из тюрем на свою базу в Сирии. Со ссылкой на собственные источники журналисты говорят о том, что американцы направили в провинцию Эль-Хасеке на северо-востоке страны радикально настроенных граждан. Речь идет о арабо-курдских отрядах. Теперь они якобы будут располагаться в городе Эш-Шаддади.

Источники SANA уточнили, что среди вывезенных боевиков есть командир шпионских групп террористов, а также заявлен специалист по изготовлению взрывных устройств. Вашингтон намерен использовать их силы и знания в собственных нуждах в регионе.

В СМИ напомнили, что вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в таких провинциях как Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. На этих территориях располагаются крупные нефтяные и газовые месторождения. Дамаск неоднократно обвинял США в краже государственных ресурсов и пиратстве.

СМИ: автобус с военнослужащими подорвали в Дамаске.

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