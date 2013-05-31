СМИ: на судне в порту Латакии произошел пожар

Пострадали два пожарных, они доставлены в больницу.

На судне в порту Латакии произошел пожар. Об этом рассказали сирийские журналисты из информационного агентства SANA. По данным источника, во время ликвидации пламени пострадали два человека. Глава экстренного подразделения уточнил, что у специалистов зафиксированы легкие травмы.

Возгорание было отмечено на борту торгового судна во время технического обслуживания. глава подразделения пожарной службы Латакии

В момент пожара судно было без экипажа и посетителей. Пострадавшие во время тушения огня госпитализированы. В экстренном ведомстве не уточнили под каким государственным флагом ходит пострадавший корабль.

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Видео: Twitter/nbntweets