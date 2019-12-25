Петербургский "ЦНИИ морского флота" запустит агрегатор водолазных услуг для проверки судов из недружественных стран

Объем рынка портовых водолазных работ в целях обеспечения безопасности составляет около 25–30 млрд рублей в год.

Петербургское АО "ЦНИИ морского флота" учредило дочернюю компанию ООО "ЦНИИМФ-ИТ", которая займется разработкой интернет-платформы для поиска и заказа подводного обследования кораблей. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Новый сервис будет специализироваться на услугах водолазного осмотра судов, прибывающих в российские порты из государств, признанных недружественными. По оценкам издания, объем рынка портовых водолазных работ в целях обеспечения безопасности составляет около 25–30 млрд рублей в год.

Компания была зарегистрирована в середине августа. Эксперты напоминают, что в настоящее время заход таких судов в порты РФ требует прохождения усиленных процедур контроля.

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