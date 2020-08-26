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Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами
Сегодня, 14:21
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Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами

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Айсен Николаев назвал населенные пункты, которым еще угрожает огонь.

Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами. Об этом рассказал в собственном Instagram-аккаунте губернатор Айсен Николаев. Чиновник уточнил, что в настоящее время пламя угрожает четырем населенным пунктам в Намском улусе. 

Лесной пожар угрожает четырем населенным пунктам – Фрунзе, Таастаах, Кебекен и Улуу-Сысыы. Лично проверил наличие сил и средств, задействованных на борьбу с лесными пожарами.

 Айсен Николаев, глава Якутии

Глава администрации региона объяснил, что экстренные ведомства стягивают силы в село Таастаах. Борьба с пожарами осложнена сильным ветром. Из-за него огонь успел распространиться за выходные дни на более чем 40 километров. Ведутся работы по опашке пожара. В селах Фрунзе и Кебеке также ведется переброска сил.

Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Фото: Instagram / nikolaev_aisen

Теги: айсен николаев, губернатор, лесные пожары, якутия
Категории: Новости России, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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