Глава Якутии рассказал о ситуации с лесными пожарами. Об этом рассказал в собственном Instagram-аккаунте губернатор Айсен Николаев. Чиновник уточнил, что в настоящее время пламя угрожает четырем населенным пунктам в Намском улусе.
Лесной пожар угрожает четырем населенным пунктам – Фрунзе, Таастаах, Кебекен и Улуу-Сысыы. Лично проверил наличие сил и средств, задействованных на борьбу с лесными пожарами.
Айсен Николаев, глава Якутии
Глава администрации региона объяснил, что экстренные ведомства стягивают силы в село Таастаах. Борьба с пожарами осложнена сильным ветром. Из-за него огонь успел распространиться за выходные дни на более чем 40 километров. Ведутся работы по опашке пожара. В селах Фрунзе и Кебеке также ведется переброска сил.
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.
Фото: Instagram / nikolaev_aisen
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