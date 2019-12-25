Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

Также он поручил властям региона подготовить предложения по поддержке пострадавших в ЧС.

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии и задействовать больше единиц авиационной техники. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер поручил региональным властям подготовить предложения по поддержке пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

Руководству региона поручено подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, в том числе - совместно с МЧС России - подготовить предложения по мерам социальной поддержки. из сообщения пресс-службы Кремля

По данным пресс-службы управления МЧС России по Якутии на 10 августа в республике проводятся работы по тушению почти 70 лесных пожаров на территории 18 районов. В тушении пожаров задействовано более 4,2 тыс. человек и 650 единиц специальной техники. За сутки специалистам удалось справиться с семью лесными пожарами на площади более 250 тыс. га.

Ранее мы сообщали, что к тушению огня в мордовском заповеднике привлекли почти 900 человек и два пожарных поезда.

Фото: pexels.com