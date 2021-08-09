К тушению огня в мордовском заповеднике привлекли почти 900 человек и два пожарных поезда

В ликвидации пожара помогают группировки МЧС из соседних регионов.

Количество задействованных лиц в тушении пожара заповедника в Мордовии увеличили почти до 900 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, также к ликвидации ЧП привлеки для пожарных поезда.

Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует. На месте пожара работают два пожарных поезда. На месте работает наземная группировка в составе 891 человека и 218 единиц техники. из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по Мордовии

В тушении пожара помогают группировки МЧС из соседних регионов. Отмечается, что в настоящее время угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует. Для координации работы всех спасательных сил круглосуточно работает оперштаб на базе ГУ МЧС России по республике.

Ранее мы сообщали, что дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Челябинскую область.

Видео: ГУ МЧС России по Республике Мордовия