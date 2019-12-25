В порту Петербурга задержали 62,8 тонны чилийских яблок и груш

Россельхознадзор не пустил фрукты из Чили из-за бурой монилиозной гнили.

В Большом морском порту Санкт-Петербурга сотрудники Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль трех партий свежих плодов, прибывших из Чили. Речь идет о двух партиях яблок и одной партии груш.

В ходе проверки инспекторы заметили признаки заражения опасным карантинным организмом. Лабораторные исследования, которые выполнили в Северо-Западном филиале ФГБУ "ВНИИЗЖ", подтвердили наличие в семечковых плодах ДНК возбудителя бурой монилиозной гнили – Monilinia fructicola.

Чтобы не допустить распространения этого заболевания на таможенной территории Евразийского экономического союза, выпуск фруктов общим весом 62,8 тонны запретили. Ранее в Петербург также не пустили 175 тонн арахиса из Парагвая из-за обнаружения опасных токсинов.

Ранее Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, чем полезны баклажаны и как их правильно готовить.

Фото: Magnific (stocking)