Сбор яблок в Ленобласти превысил прошлогодние показатели более чем наполовину

Первые результаты дал и яблоневый сад – заготовлена тонна белого налива.

На фоне празднования Яблочного Спаса власти Ленинградской области отчитались об успехах аграрного сектора. Губернатор Александр Дрозденко опубликовал детальную статистику сборов.

Общий валовый сбор плодово-ягодных культур составил 287 тонн, продемонстрировав рост на 66% по сравнению с прошлым годом. Структура урожая распределяется так: клубника (161 тонна), малина (105 тонн), чёрная смородина (10 тонн), голубика (4,5 тонны) и жимолость (1,2 тонны).

Первые результаты дал и яблоневый сад – заготовлена тонна белого налива. Общая цель сельхозпроизводителей на сезон — 1350 тонн продукции.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно есть и хранить яблоки на Яблочный Спас.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко