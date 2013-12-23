Есть данные о погибших и пострадавших.

СМИ: автобус с военнослужащими подорвали в Дамаске. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства SANA. По данным источника, инцидент зафиксирован около армейского общежития в столичном районе Масакин-эль-Харас. На данный момент появляются сведения о погибших и раненых. Точное число пострадавших и жертв не приводится.

На фотографиях с места трагедии видно, что от транспортного средства поднимается в воздух столб черного дыма. Последний подобный инцидент произошел на территории Сирии 27 июня 2019 года. Тогда на автостраде Мезза на западе города были ранены местная жительница и несовершеннолетняя девочка. Позже полиция установила, что взрывное устройство было установлено в припаркованной машине.

Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом.

Фото: www.sana.sy