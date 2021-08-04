Бисмилла Хан Мохаммади записал видеообращение после атаки на его семью.

Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом. Об этом заявил сам генерал Бисмилла Хан Мохаммади. Его речь опубликована в Twitter-аккаунте официального представителя оборонного ведомства Фавада Амана. Чиновник заявил, что собирается продолжить работу по защите страны. Он уточнил, что преступники не смогли навредить его семье.

Я и члены моей семьи не пострадали. Но, к сожалению, несколько из наших охранников получили ранения. Бисмилла Хан Мохаммади, министр обороны Афганистана

Бисмилла Хан Мохаммади заверил население, что инцидент с атакой никак не повлияет на действия правительства по защите Афганистана. Согласно информации местного телеканала Tolo News, сославшегося на сообщение от МВД, операция по нападению на дом министра продолжалась четыре часа. Рядом со зданием был подорван автомобиль, очевидцы слышали звуки стрельбы. После этого в помещение проникли вооруженные люди. Предположительно, в доме находились четверо неизвестных.

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Видео: Twitter / @FawadAman2