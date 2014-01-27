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В Кабуле напали на дом и.о. министра обороны Афганистана

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Глава ведомства не пострадал.

В Кабуле произошел мощный взрыв перед домом исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади. Глава ведомства не пострадал. Об этом сообщает TOLOnews.

Отмечается, что в гостевом доме произошел взрыв заминированного автомобиля, который принадлежит и.о. главы ведомства. В этот момент его не было в здании. О пострадавших не сообщается.

Сообщается, что вооруженные люди также проникли в дом Бисмиллы Мохаммади. Их личности пока не установили.

Ранее мы писали, что в Кабуле перед иранским посольством прогремел взрыв. 

Видео: Twitter/torabi9064614, RazeqYar

 

Теги: заминированный автомобиль, неизвестные напали на дом главы министра обороны афганистана
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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