В Кабуле напали на дом и.о. министра обороны Афганистана

Глава ведомства не пострадал.

В Кабуле произошел мощный взрыв перед домом исполняющего обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллы Мохаммади. Глава ведомства не пострадал. Об этом сообщает TOLOnews.

Отмечается, что в гостевом доме произошел взрыв заминированного автомобиля, который принадлежит и.о. главы ведомства. В этот момент его не было в здании. О пострадавших не сообщается.

Сообщается, что вооруженные люди также проникли в дом Бисмиллы Мохаммади. Их личности пока не установили.

Ранее мы писали, что в Кабуле перед иранским посольством прогремел взрыв.

Видео: Twitter/torabi9064614, RazeqYar