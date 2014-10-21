Двенадцать человек погибли в результате взрыва в аэропорту Йемена

В аэропорту Йемена прогремел взрыв. Об этом сообщает телевизионный канал Al Arabiya.
Инцидент произошел в международном аэропорту города Адена. По информации правоохранительных органов, взрыв произошел в результате детонации взрывного устройства, размещенного в автомобиле, который был припаркован рядом со входом воздушной гавани.
Жертвами взрыва стали 12 человек. Некоторые люди были ранены, часть из них находятся в критическом состоянии.
Инцидент расценивается как теракт. Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял.
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Видео: Twitter/khaledaalnasi, abyn_alsumud, adennewmedia
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