Двенадцать человек погибли в результате взрыва в аэропорту Йемена

Автомобиль со взрывчаткой был припаркован недалеко от входа в аэропорт.

В аэропорту Йемена прогремел взрыв. Об этом сообщает телевизионный канал Al Arabiya.

Инцидент произошел в международном аэропорту города Адена. По информации правоохранительных органов, взрыв произошел в результате детонации взрывного устройства, размещенного в автомобиле, который был припаркован рядом со входом воздушной гавани.

Жертвами взрыва стали 12 человек. Некоторые люди были ранены, часть из них находятся в критическом состоянии.

Инцидент расценивается как теракт. Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял.

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Видео: Twitter/khaledaalnasi, abyn_alsumud, adennewmedia