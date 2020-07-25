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Из-за ложного сообщения о человеке с бомбой в Петербурге осматривали все станции метрополитена
Сегодня, 10:20
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Из-за ложного сообщения о человеке с бомбой в Петербурге осматривали все станции метрополитена

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Человек, который позвонил на номер "112", находился в нетрезвом состоянии.

Сотрудники органов внутренних дел проверяли станции метрополитена после сообщения о человеке со взрывным устройством. Вызов оказался ложным, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Днем 29-го октября на номер "112" поступил звонок от мужчины. Он рассказал о том, что в метро от станции "Международная" до станции "Обухово" едет человек со взрывчатым устройством. По его словам, террористу 20-25 лет и он обут в белые кроссовки.

В результате осмотра 72 станций опасных веществ и устройств не обнаружили. 

Полицейские выяснили, от кого поступил звонок, и обратились к матери подозреваемого. Пожилая женщина сказала, что ее сын пришел дом пьяным и лег спать. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее петербургские полицейские задержали по горячим следам мужчину, угрожавшего устроить взрыв на проспекте Энергетиков. 

Фото: Piter.TV

Теги: ложное сообщение об акте терроризма, метрополитен
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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