Из-за ложного сообщения о человеке с бомбой в Петербурге осматривали все станции метрополитена

Человек, который позвонил на номер "112", находился в нетрезвом состоянии.

Сотрудники органов внутренних дел проверяли станции метрополитена после сообщения о человеке со взрывным устройством. Вызов оказался ложным, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Днем 29-го октября на номер "112" поступил звонок от мужчины. Он рассказал о том, что в метро от станции "Международная" до станции "Обухово" едет человек со взрывчатым устройством. По его словам, террористу 20-25 лет и он обут в белые кроссовки.

В результате осмотра 72 станций опасных веществ и устройств не обнаружили.

Полицейские выяснили, от кого поступил звонок, и обратились к матери подозреваемого. Пожилая женщина сказала, что ее сын пришел дом пьяным и лег спать. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее петербургские полицейские задержали по горячим следам мужчину, угрожавшего устроить взрыв на проспекте Энергетиков.

Фото: Piter.TV