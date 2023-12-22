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"РИА Новости": спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой Abrams

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Задачей российских бойцов был осмотр машины и сбор полезных образцов техники для командования.

Российские спецназовцы сняли видео изнутри подбитого под Авдеевкой танка Abrams. Кадры подбитой техники опубликовали в Telegram-канале "РИА Новости".

Задачей российских бойцов был осмотр машины и сбор полезных образцов техники для командования. Отмечается, что танк Abrams был подбит в начале марта в селе Бердычи. По словам разведчиков группировки "Центр", подойти к подбитому танку было нелегко из-за расположенных рядом позиций ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72Б3.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: abrams, авдеевка, вооруженные силы россии, спецназ, танк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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