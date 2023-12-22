Минобороны показало кадры боевой работы танков Т-72Б3

Экипажи ведут огонь с закрытой огневой позиции.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-72Б3 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах танкисты группировки войск "Запад" удерживают позиции российских войск в районе населенного пункта Нехотеевка в Белгородской области. Экипажи ведут огонь с закрытой огневой позиции.

В результате боевых действий были уничтожены артиллерийские и минометные расчеты украинских террористических формирований. Корректировка огня велась с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили контратаку формирований ВСУ на Южно-Донецком направление.

Видео: Минобороны России