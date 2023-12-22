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Минобороны: российские войска отразили контратаку формирований ВСУ на Южно-Донецком направление

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Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Мирное.

Вооруженные силы России отразили контратаку формирований украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Контратака формирований 72-й механизированной бригады противника была отражена в районе Водяного. Кроме того, российские войска освободили населенный пункт Мирное. В течение суток уничтожены более 120 военнослужащих ВСУ, три единицы автомобильной техники, два пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска поразили 370 выявленных целей ВСУ.

Видео: Минобороны России.

Теги: вооруженные силы россии, минобороны россии, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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