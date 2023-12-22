Минобороны: российские войска поразили 370 выявленных целей ВСУ

Потери противника составили до 380 военнослужащих.

Вооруженные силы России поразили 370 выявленных целей украинских войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

Подразделения группировки нанесли огневое поражение по трем пунктам управления, около 50 районам скопления живой силы и техники, а также 11 опорным пунктам противника. Кроме того, российская авиация нанесла 50 авиационных ударов в районах Тоненького, Северного, Орловки, Новобахмутовки и Бердычи. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, один миномет и два пункта управления беспилотной авиации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34.

Видео: Минобороны России