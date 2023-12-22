Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Су-34

Удар по позициям противника нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей истребителей Су-34 в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские летчики нанесли удар по командному пункту и живой силе украинских войск. Боевые действия велись на Южно-Донецком направлении. Удар по позициям противника нанесли неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив информацию об уничтожении целей, экипажи вернулись на аэродром вылета.

Ранее в Минобороны сообщили, что артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили вражеские ДРГ в приграничных районах РФ.

Видео: Минобороны России