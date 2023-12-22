Минобороны: артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили вражеские ДРГ в приграничных районах РФ

Кроме того, российские войска ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами.

Артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) в приграничных районах РФ. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины вражеских ДРГ. Кроме того, российские войска ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллерийскими и минометными расчетами. По словам старшего наводчика с позывным "Четвертый", военнослужащие не дают противнику пересечь границу и подавляют все цели.

Ранее в Минобороны сообщили, что специалисты группы огневой поддержки уничтожили беспилотник самолетного типа на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России