Минобороны: специалисты группы огневой поддержки уничтожили беспилотник самолетного типа на Купянском направлении

Объект направлялся в сторону позиций российских войск.

Специалисты группы огневой поддержки уничтожили беспилотник самолетного типа на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие обнаружили беспилотный аппарат противника во время боевого вылета. Объект направлялся в сторону позиций российских войск. Его уничтожили из стрелкового оружия. Сообщив координаты падения беспилотника на командный пункт, летчики выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Видео: Минобороны России