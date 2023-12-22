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Минобороны: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Потери противника составили до 130 военнослужащих.

Вооруженные силы России отразили четыре атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Атаки механизированной бригады противника отразили при поддержке артиллерии в районе Владимировки. Также были сорваны атаки первой бригады президента Украины в районе урожайного. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, одна станция радиоэлектронной борьбы, два пункта управления беспилотной авиацией и гаубица Д-20.

Ранее мы сообщали, что Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, минобороны россии, южно-донецкое направление
Категории: Лента новостей, Новости России,

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