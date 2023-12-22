Минобороны: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы России отразили четыре атаки украинских войск на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
Атаки механизированной бригады противника отразили при поддержке артиллерии в районе Владимировки. Также были сорваны атаки первой бригады президента Украины в районе урожайного. Потери ВСУ составили до 130 военнослужащих, одна станция радиоэлектронной борьбы, два пункта управления беспилотной авиацией и гаубица Д-20.
Ранее мы сообщали, что Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов.
Видео: Минобороны России
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