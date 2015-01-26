Владислав Косиняк-Камыш рассказал о получении от США тяжелой военной техники.

Официальные власти из Варшавы получили от вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе очередную партию танков Abrams американского производства, состоящую из 38 боевых тяжелых машин. Соответствующее заявление сделал местный министр по национальной обороне Владислав Косиняк-Камыш через социальные сети своим подписчикам.

Прибыла очередная партия вооружения для бронетанковых войск. Мы получили один из крупнейших морских транспортов, состоящий из 38 танков М1А2 Abrams и 14 машин технического обеспечения. Новая техника скоро поступит в наши подразделения. Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны в Польше

Напомним, что польское правительство закупило 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3 за 4,75 миллиарда долларов. Дополнительно к этой сделке в Войско польское было поставлено 116 бывших в употреблении стран коллективного Запада танков Abrams ранней версии M1A1.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Władysław Kosiniak-Kamysz