Польша раскрыла срок, на который закрыла границу с Белоруссией

Варшава отреагировала на арест в Минске польского гражданина и военные учения с Россией "Запад-2025".

Государственная граница между Польшей и Белоруссией будет закрыта на неопределенный срок. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел в Варшаве Марчин Кервинский в эфире местной радиостанции Tokfm. Иностранный чиновник пояснил, что решение национального правительства является бессрочным. Власти будут анализировать обстановку. Он добавил, что закрытие границы "оправдано с точки зрения безопасности в регионе. Правоохранитель пояснил, что предстоящие учения "Запад-2025" России и Белоруссии будут включать в себя отработку сценария с полномасштабным конфликтом со странами-членами НАТО.

Я хочу опровергнуть, что закрытие этой границы происходит не на время учений "Запад", а в связи с учениями "Запад". Срок закрытия границы бессрочный. Мы будем анализировать ситуацию в режиме реального времени". Марчин Кервинский, глава МВД Польши

Напомним, что Польша закрыла границу с Белоруссией накануне. В качестве причины такого постановления чиновники назвали начало российско-белорусских военных учений. Контрольно-пропусной пункт не успели пересечь около 1,5 тысячи автомобилей и десятки автобусов, оставшиеся в результате на белорусской стороне. Государственный пограничный комитет Минска в своем аккаунте для социальной сети TikTok вел прямую трансляцию из пункта пропуска "Брест". Премьер-министр Польши Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами национальной безопасности"ю Он отметил, что в пятницу, 12 сентября, начинается активная фаза военных учений СОюзного государства "Запад-2025". Также глава кабмина Польши заявил, что еще одной причиной решения о закрытии границы стал арест в Белоруссии подозреваемого в шпионаже гражданина Польши.

Фото: pxhere.com