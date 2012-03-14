Дональд Туск рассказал о сроках поставок Пентагоном боевых самолетов в Польшу.

Польское правительство надеется в мае 2026 года получить первую партию американских истребителей F-35. Такой информацией с местными журналистами поделился премьер-министр Польши Дональд Туск, обращаясь к летчикам, принимавшим участие в уничтожении беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над территорией Польши в ночь на 10 сентября.

Мы надеемся, что американцы соблюдут сроки. Мы хотим, чтобы в мае первая партия F-35 уже поступила к вам. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что в 2020 году Варшава заказала у вашингтонской администрации 32 истребителя F-35A американского производства в конфигурации Block 4 Общая стоимос ть заказа составила около 4,6 миллиарда долларов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы в Москву поступали запросы на контакты от польского руководства после обвинений в атаке БПЛА п воздушному пространству европейской страны. Он также отметил, что руководство Европейского союза и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, но при этмо политики даже не пытаются представить общественности аргументацию. Минобороны России уведомило, при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.

Польша направила в НАТО список ожиданий по усилению своей ПВО.

Фото: pxhere.com