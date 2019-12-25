Польша направила в НАТО список ожиданий по усилению своей ПВО

В МИД Польши рассказали о требованиях к защите воздушного пространства.

Варшава через Генеральный штаб направила в штаб-квартиру Североатлантического военного альянса перечень собственных ожиданий по усилению польской противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Марчин Босацкий в эфире Польского телевидения.

Генеральный штаб уже направил наш список ожиданий в штаб-квартиру НАТО. В настоящее время эти ожидания рассматривают. Об очередных шагах будет объявлено в течение нескольких дней. Марчин Босацкий, замглавы МИД Польши

Напомним, что накануне премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал общественности о том, что государства-члены НАТО предлагают властям поддержку в области противовоздушной обороны после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве европейской страны. Затем министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш уведомил жителей, что Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолеты и средства ПВО. Дональд Туск уточнил, что Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, которые он характеризовал как "российские". Однако никаких доказательств этом словам иностранный чиновник не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА.

Политолог рассказал, кому выгодна шумиха вокруг БПЛА в Польше.

Фото: pxhere.com