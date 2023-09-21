Минобороны: военнослужащие спецназа ВДВ уничтожили артиллерийскую установку ВСУ

Контроль попадания снаряда по цели осуществляли операторы беспилотной авиации.

Военнослужащие спецназа ВДВ уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На опубликованном видео показан момент уничтожения 122-мм САУ. Его поразили барражирующим боеприпасом. Контроль попадания снаряда по цели осуществляли операторы беспилотной авиации. Самоходная артиллерийская установка ВСУ была полностью уничтожена на замаскированной огневой позиции.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские миротворцы продолжают выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Видео: Минобороны России