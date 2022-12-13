Лавров: США приступили к созданию "армии свободной Сирии" с участием террористов

Глава МИД РФ рассказал о террористической угрозе на Ближнем Востоке.

У России существует информация о том, что американские власти приступили к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков ИГ* (запрещенная на территории РФ террористическая организация) и других боевиков для того, чтобы дестабилизировать обстановку в этой стране на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в рамках рабочей встречи с министрами по иностранным делам Сирии, Турции и Ирана сделал внешнеполитический руководитель Сергей Лавров.

По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием представителей местных арабских племен, боевиков... Цель очевидна - использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР Сергей Лавров, глава МИД РФ

Глава МИД России добавил иностранным коллегам о том, что данную проблему недавно обсуждали "наши военные коллеги",которые договорились "о схеме совместных действий на этом направлении.

Лавров заявил, что США вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана.

Фото и видео: МИД России