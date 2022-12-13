Лавров заявил, что США вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана

Глава МИД РФ рассказал о том, что Вашингтон поддерживает террористические группировки в регионе.

Вашингтон снова пытается вмешиваться во внутренние дела Афганистана, этому есть убедительные доказательства. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами по результатам заседания Совета глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества сделал российский министр по обороне Сергей Лавров. Чиновник надеется на то, что получится реализовать проект по активизации группы "ШОС-Кабул". По мнению дипломата, ситуация на Ближнем Востоке требуетпринятия достаточно срочных мер.

Поскольку те же американцы вновь пытаются вмешиваться в дела Афганистана. Есть убедительные доказательства фактов, которые говорят о том, что американцы поддерживают сохраняющиеся на территории Афганистана. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил, что РФ ответит конкретными мерами на попытку атаки беспилотниками на Кремль.

Фото и видео: МИД России