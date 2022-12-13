Лавров заявил, что РФ ответит конкретными мерами на попытку атаки беспилотниками на Кремль

Глава МИД РФ оценил реакцию Белого дома и Госдепа на теракт ВСУ.

Москва будет отвечать на попытку Вооруженных сил Украины атаковать Кремль с беспилотников не разговорами, а конкретными действиями. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами по результатам заседания Совета глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Чиновник дал ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, применим ли к подобному инциденту такой термин римского права как casus belli. Речь идет о "поводе для войны" в переводе с латинского языка.

Это, ясно, был враждебный акт. Совершенно ясно, что без ведома "хозяев" киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, "casus belli" это или нет. А будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много. Есть такая пословица: "Русские долго запрягают…" - и так далее... Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров отдельно остановился на отношении Вашингтона к происходящему в Москве. Дипломат обратил внимание СМИ на слова американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Ранее глава Госдепа сказал о том, что власти СШа не будут диктовать Киеву методы, которыми он хочет защищать суверенитет.

Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине.

Фото и видео: МИД России