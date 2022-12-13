Лавров раскрыл, во что упирается решение конфликта на Украине

Глава МИД РФ рассказал о геополитическом аспекте регионального кризиса.

Решение украинского кризиса не упирается только в линию разграничения, так как там суть глобальнее. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами по результатам проведенного заседания Совета глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров.

Без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно. Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров назвал Зеленского марионеткой Запада.

Фото и видео: МИД России