Глава МИД РФ напомнил о том, что у страны хватит терпения дождаться мирных переговоров по Украине.

Мирные переговоры по урегулированию нынешнего регионального кризиса касаются не только Украины, так как они рано или поздно состоятся, но не с президентом Владимиром Зеленским. Сергей Лавров заметил, что у Москвы хватит терпения для того, чтобы дождаться этого процесса. Соответствующее заявление в рамках общения с журналистами по завершению заседания Совета глав министерств по иностранным делам сделал российский руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Чиновник заметил, что китайская инициатива по решению украинского кризиса включает в себя глобальные вопросы, такие как обеспечение неделимости безопасности, отказ от действий, которые ущемляют любую другую страну, отказ от нелегитимных и односторонних санкций со стороны Запада.

Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является марионеткой в руках Запада, а непосредственно с его хозяевами. Мы к такому диалогу были готовы давно, наши предложения вносились и в 2009 году, и в декабре 2021 года… Запад высокомерно отказался. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Зеленский делает все, чтобы уважающие себя страны не захотели общаться с Киевом.

Фото и видео: МИД России