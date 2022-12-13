Лавров: Зеленский делает все, чтобы уважающие себя страны не захотели общаться с Киевом

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда в киевском режиме делают все для того, чтобы любая уважающая себя страна не захотела общаться с украинскими властями. Соответствующее мнение в рамках общения с журналистами сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, выступая по завершению заседания Совета глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
Зеленский и его команда делают все и в медийном пространстве, и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться. Это действительно так, и мы понимаем, что осознание этого зреет.
Сергей Лавров, глава МИД России
Лавров: работу по наращиванию использования нацвалют в странах ШОС уже не остановить.
Фото и видео: МИД Росии
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