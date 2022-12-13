Лавров: работу по наращиванию использования нацвалют в странах ШОС уже не остановить

Глав МИД РФ рассказал о работе в Совете министров иностранных дел ШОС.

Глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров рассказал журналистам о том, что работу по наращиванию использования национальных валют в странах Шанхайской организации сотрудничества уже не остановить. Соответствующее заявление чиновник сделал по завершению встречи с Советом глав МИД стран-участниц ШОС. Эксперт добавил, что профильные ведомства и Центральные банки рассматривают эти вопросы.

Есть понимание о наращивании использования национальных валют в расчетах между членами ШОС. Для этого можно применять те практики, которые сейчас формируются и в рамках Евразийского банка развития, в рамках Азиатского банка реконструкции и развития, и в рамках Нового банка развития БРИКС. Все это обсуждалось, все это весьма актуально. Сергей Лавров, глава МИД России

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Фото и видео: МИД России