Лавров: Пакистан накануне на переговорах прямо осудил атаку на Кремль

Глава МИД РФ рассказал о том, что виновные за теракт должны быть наказаны.

Практически все собеседники российской стороны на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) осудили атаку украинских беспилотников на Кремль. Соответствующей информацией с журналистами поделился министр по иностранным делам Сергей Лавров, который выступил перед СМИ по завершению рабочего мероприятия. Дипломат пояснил, что его коллега Билавал Бхутто-Зардари выразил надежду на скорое установление виновных в инциденте в Москве.

Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждение. В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и выразил надежду на скорейшее установление истины и определение виновых. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров 4-5 мая примет участие в СМИД ШОС в Индии.

Фото и видео: МИД России