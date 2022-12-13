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Лавров 4-5 мая примет участие в СМИД ШОС в Индии

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В рамках саммита будут обсуждать вопросы содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в Индии с 4 по 5 мая. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в рамках саммита будут обсуждать вопросы содержательного наполнения очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС. Захарова отметила, что это заседание пройдет 3-4 июля. Также дипломат сообщила, что в рамках СМИД ШОС планируется обмен мнениями по актуальным сюжетам международной и региональной повестки дня.

Ранее Захарова сообщила, что действия Вашингтона подчиняются логике, характерной для криминальных элементов.

Видео: МИД России

Теги: индия, мария захарова, мид россии, сергей лавров, шос
Категории: Лента новостей, Новости России,

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