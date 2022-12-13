Захарова: действия Вашингтона подчиняются логике, характерной для криминальных элементов

По словам дипломата, девиз Вашингтона заключается в том, что "прославиться можно только плохими делами".

Действия Вашингтона подчиняются логике, характерной для криминальных элементов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, девиз Вашингтона заключается в том, что "прославиться можно только плохими делами". Она также подчеркнула, что действия США можно приравнивать к разрушительной деятельности.

Ранее Лавров назвал шизофренией идею переговоров Москвы и Киева после контрнаступления ВСУ.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik