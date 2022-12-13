Захарова: действия Вашингтона подчиняются логике, характерной для криминальных элементов

Действия Вашингтона подчиняются логике, характерной для криминальных элементов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, девиз Вашингтона заключается в том, что "прославиться можно только плохими делами". Она также подчеркнула, что действия США можно приравнивать к разрушительной деятельности.
Ранее Лавров назвал шизофренией идею переговоров Москвы и Киева после контрнаступления ВСУ.
Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik
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