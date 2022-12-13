По словам главы российской дипломатии, Москва "ясно и честно" изложила свои цели на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шизофренией идею переговоров Москвы и Киева после контрнаступления ВСУ. Об этом он заявил на пресс-конференции в Организации Объединенных Наций.

По словам главы российской дипломатии, Москва "ясно и честно" изложила свои цели на Украине. Он также подчеркнул, что цели США, НАТО и Евросоюза заключаются в том, чтобы накачивать Киев вооружениями. Лавров добавил, что Россия стремится к сокращению угроз безопасности с территории Украины.

Появилась эта смешная теория: давайте мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину, Зеленского начать переговоры. Это какая-то шизофреническая логика. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Захарова пообещала ответ на невыдачу виз журналистам пула Лаврова.

Видео: МИД России