Захарова пообещала ответ на невыдачу виз журналистам пула Лаврова

В МИД РФ напомнили, что тема будет поднята на пресс-конференции Сергея Лаврова в Нью-Йорке.

Москва не оставит без ответа невыдачу своевременно американских въездных виз российским журналистам из рабочего пула Лаврова, тема будет звучать в ООН. Об этом журналисту Владимиру Соловьеву рассказала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновница сомневается в том, что власти США думают о тех последствиях, которые несут за собой их действия. Она добавила, что американские представители давно не вспоминают даже о собственных гражданах.

Сейчас будет еще один Совет Безопасности ООН и после этого будет пресс-конференция Сергея Лаврова на ооновской площадке. Я думаю, что эта тема получит еще дополнительное освещение. Безусловно, без ответа это не останется. В отношении кого этот ответ будет, вы тоже прекрасно понимаете. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live