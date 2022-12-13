По его словам, в Вашингтоне показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ в выдаче виз США российским журналистам для участия в работе СБ ООН. Об этом он сообщил представителям СМИ. Видео его обращения опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Лаврова, в Вашингтоне показали, чего стоят их заявления о защите свободы слова. Он подчеркнул, что Россия не забудет и не простит этого. Также глава МИД добавил, что сотрудникам ведомства придется работать за российских журналистов, которым не выдали американские визы.

Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что, все-таки, на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Ранее Лавров назвал безнадежным курс США на "крестовый поход" против интересов России.

Видео: Telegram / Мария Захарова