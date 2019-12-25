В Северной столице задержан нелегал, обвиняемый в вербовке для ИГИЛ*

Мужчина, обвиняемый в наемничестве, был объявлен в межгосударственный розыск.

В Санкт-Петербурге задержали нелегального мигранта из Таджикистана, которого разыскивают на родине. Об этом рассказало ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Мужчина, обвиняемый в наемничестве, был объявлен в межгосударственный розыск. По версии следствия, 37-летний иностранец, являясь активным членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, занимался вербовкой жителей Таджикистана для их участия в боевых действиях в Сирии.

На родине подозреваемый заочно заключен под стражу.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Фото: Piter.tv