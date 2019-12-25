  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Северной столице задержан нелегал, обвиняемый в вербовке для ИГИЛ*
Сегодня, 9:39
125
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Северной столице задержан нелегал, обвиняемый в вербовке для ИГИЛ*

0 0

Мужчина, обвиняемый в наемничестве, был объявлен в межгосударственный розыск.

В Санкт-Петербурге задержали нелегального мигранта из Таджикистана, которого разыскивают на родине. Об этом рассказало ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Мужчина, обвиняемый в наемничестве, был объявлен в межгосударственный розыск. По версии следствия, 37-летний иностранец, являясь активным членом запрещенной в России террористической организации ИГИЛ*, занимался вербовкой жителей Таджикистана для их участия в боевых действиях в Сирии.

На родине подозреваемый заочно заключен под стражу.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Фото: Piter.tv

Теги: игил, мигрант, таджикистан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии