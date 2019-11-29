Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Эксперты рассказали о топе регионов, лучше всего освоивших бюджет.

Определены лидеры по освоению российского бюджета на нацпроекты. На первую позицию в рейтинге вышла Чеченская республика, на втором месте - Адыгея. Лидер списка освоил 77,4% от запланированного. Доходы региона составили 12,8 млрд рублей. Об этом сообщили в "РБК".

На данный момент только в 11 регионах страны бюджетные средства освоены более, чем на две трети. Среди них Адыгея, Татарстан, Москва, Пензенская область. В 33 регионах освоение оказалось ниже 50%. В антирейтинг попали Магадан, ЕАО, Дагестан, Тверь и Карелия.

Больше всего денежных средств по стране освоено по проектам "Культура", "Демография" и "Образование". На конец 2019 года субъекты РФ должны в общем потратить около 1,1 трлн рублей на данные цели. По информации от Счетной Палаты, в сумму включены вливания средств из местных бюджетов и федеральные трансферты.

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Видео: YouTube/Наука 2.0