Жительница Красноярска раскаивается в том, что несколько раз ударила внучку по лицу.

Опубликовано видео допроса женщины, побившей внучку в лифте в Красноярске. Соответствующие ролик опубликован представителями Следственного комитета РФ. Следователи рассказали, что фигурантка расследования раскаялась в содеянном.

Напомним, что женщину поймали благодаря установленным в лифте камерам видеонаблюдения. Инцидент произошел в многоэтажном доме по улице Вильского. В социальных сетях стало распространяться видео с моментом, на котором неизвестная женщина бьет девочку. В результате полиция возбудила уголовное дело за побои. Позже оперативники выяснили, что подозреваемая оказалась родной бабушкой пострадавшей.

Подозреваемая рассказала, что 14 июня пришла в гости к своей знакомой вместе с трехлетней внучкой. Ближе к полуночи девочка начала кричать и капризничать. Такое поведение вызвало агрессию у бабушки. Она заявила, что "потеряла управление над собой". Она подтвердила, что несколько раз ударила ребенка по лицу.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для фигурантки расследования.

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Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации