В Красноярске ищут женщину, которая избила маленькую девочку в лифте

Избиение попало на видеокамеру установленную в лифте.

В Красноярске ведется розыск женщины, избившей малышку в лифте.

По соцсетям разлетелось видео избиения маленькой девочки в лифте. Видео было записано камерой наблюдения в лифте по улице дома №18Д на улице Вильского в Красноярске. На видео женщина с девочкой лет 3х заходит в лифт и наотмашь бьет малышку по лицу. Ребенок падает на пол. Затем женщина наносит еще пару ударов по лицу и голове девочки.

Затем лифт останавливается на первом этаже. Как удалось выяснить, женщина в этом доме не проживает. Выйдя из подъезда, женщина с ребенком семьи в такси и уехали. Полиция ведет розыск женщины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ранее: На Кубани посадившего сына на цепь мужчину отправили в колонию на 3 года

Видео: ВК, Семейный юрист Красноярск