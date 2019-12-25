На Кубани посадившего сына на цепь мужчину отправили в колонию на 3 года

Также мужчина будет должен заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

На Кубани состоявшийся суд отправил мужчину, посадившего на цепь 10-летнего сына, на 3 года в колонию.

Жуткая история произошла в селе Великовечное Белореченского района Краснодарского края в конце июля 2019 года. В один из вечеров в местный магазинчик пришел 10-летний мальчик с цепью на шее. По рассказам мальчика, его отец днем заставлял его работать, а на ночь запирал в сарае, сажая на цепь. Так продолжалось не один месяц. Сельчане вызвали полицию и скорую. Мальчику потребовалась госпитализация.

Мальчик смог сбежать, когда отец повез новую жену в роддом рожать третьего ребенка. Ранее местному коммерсанту удалось через суд лишить родительских прав свою первую жену учительницу. После чего он женился на другой. Мать ребенка неоднократно обращала внимание полиции, что мальчик сильно истощен, но никаких мер принято не было. В конце августа 2019 года суд вернул мальчика матери, с которой он проживает до сих пор.

На отца мальчика было возбуждено уголовное дело. Сейчас стало известно, что состоявшийся суд признал мужчину виновным "в незаконном лишении свободы своего 10-летнего сына" и "ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением с несовершеннолетним". Суд постановил отправить мужчину на 3 года в колонию общего режима и назначил подсудимому выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV