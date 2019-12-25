На Кубани мужчина убил сожительницу и ее полуторамесячного сына

После двойного убийства мужчина ушел спать.

В Славянском районе Краснодарского края мужчина подозревается в двойном убийстве, в том числе младенца.

Следственные органы СКР по Краснодарскому краю сообщают, что в Славянском районе в отношении 37-летнего местного жителя поселка Целинный возбуждено уголовное дело. Он подозревается в убийстве 36-летней сожительницы и ее полуторамесячного сына. Как удалось установить, пара в ночь на 11 октября распивала алкоголь, в ходе застолья женщина сделала мужчине замечание, что тот нигде не работает и завязался скандал.

Разъяренный мужчина одним ударом по голове убил 1,5-месячного ребенка сожительницы. Сама женщина хотела убежать, но получила два удара ножом в спину. После содеянного мужчина ушел спать. Проснувшись, он сообщил о произошедшем знакомым, а та свою очередь вызвала скорую, которая констатировала смерть женщины и младенца.

Сейчас мужчина задержан. С ним ведутся следственные действия.

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